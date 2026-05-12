Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В минфине Израиля обсудили слабый доллар и решили не вмешиваться

время публикации: 12 мая 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 21:29
Nati Shohat/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич провел серию совещаний по поводу ситуации на валютном рынке и возможности вмешательства с целью помощи израильским экспортерам, страдающим от значительного укрепления шекеля.

Как сообщает The Marker, дискуссии пока носили принципиальный характер, без проработки деталей. Согласно изданию, на текущий момент нет никаких намерений запускать программу со значительными бюджетными вливаниями для поддержки экспортеров.

В минфине готовы рассмотреть точечные меры для отдельных секторов, но принципиальная позиция ведомства состоит в том, что единственная реальная возможность для изменения ситуации на валютном рынке – вмешательство Банка Израиля.

