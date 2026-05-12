12 мая 2026
последняя новость: 22:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Reuters: во время войны Саудовская Аравия наносила авиаудары по территории Ирана

время публикации: 12 мая 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 21:53
Саудовская Аравия в конце марта нанесла серию авиаударов по территории Ирана в ответ на иранские атаки на королевство, сообщает Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников. Саудовская Аравия не афишировала свои действия.

По информации Reuters, после ударов Эр-Рияд предупредил Тегеран о готовности к дальнейшему возмездию, что привело к негласной договоренности о деэскалации. Число иранских атак на королевство резко сократилось – со 105 за неделю 25-31 марта до 25 в период 1-6 апреля. В отличие от ОАЭ, занявших более жесткую позицию, Саудовская Аравия стремилась не допустить эскалации и сохраняла дипломатические каналы с Тегераном на протяжении всего конфликта.

