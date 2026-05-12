В Белом доме недовольны помощью Пакистана Ирану. В Исламабаде оправдываются

Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения в предоставлении укрытия иранским боевым и разведывательным самолетам, озвученные накануне в репортаже CBS News.

По данным канала, Иран после перемирия 8 апреля перебросил несколько военных самолётов, включая разведчик RC-130, на пакистанскую авиабазу "Нур хан" близ Равалпинди, предположительно чтобы укрыть их от американских ударов.

МИД Пакистана назвал публикацию "вводящей в заблуждение и раздутой", пояснив, что самолеты прибыли в рамках дипломатического сопровождения переговоров в Исламабаде между высокопоставленными представителями США и Ирана 11 апреля, причём авиабазой пользовались обе стороны.

Одновременно CNN опубликовало материал, согласно которому в Белом доме недовольны посредничеством Исламабада, считая, что пакистанцы "доносят до США более позитивную версию иранской позиции, чем та, что соответствует реальности", и сомневаясь, что "Исламабад достаточно настойчиво доводит до Тегерана недовольство Трампа".