ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал около 45 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких районах на юге Ливана.

Среди пораженных целей – штабы, наблюдательные позиции, пункты сосредоточения и здания военного назначения. Кроме того, были атакованы около 10 складов, использовавшихся "Хизбаллой" для хранения вооружений, предназначенных для атак на израильские силы.

Параллельно ВВС Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам и ликвидировали боевиков, представлявших угрозу для израильских военнослужащих, действующих южнее линии передовой обороны.

В других инцидентах ВВС успешно перехватили две подозрительные воздушные цели в районе действий израильских сил в Южном Ливане.

В ночь на вторник боевики "Хизбаллы" выпустили несколько ракет по расположениям ЦАХАЛа в Южном Ливане. Ракеты упали на открытой местности, пострадавших среди израильских военных нет.