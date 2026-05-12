x
12 мая 2026
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 12:00
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 12 мая 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 11:00
ЦАХАЛ атаковал десятки объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал около 45 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких районах на юге Ливана.

Среди пораженных целей – штабы, наблюдательные позиции, пункты сосредоточения и здания военного назначения. Кроме того, были атакованы около 10 складов, использовавшихся "Хизбаллой" для хранения вооружений, предназначенных для атак на израильские силы.

Параллельно ВВС Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам и ликвидировали боевиков, представлявших угрозу для израильских военнослужащих, действующих южнее линии передовой обороны.

В других инцидентах ВВС успешно перехватили две подозрительные воздушные цели в районе действий израильских сил в Южном Ливане.

В ночь на вторник боевики "Хизбаллы" выпустили несколько ракет по расположениям ЦАХАЛа в Южном Ливане. Ракеты упали на открытой местности, пострадавших среди израильских военных нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026

949-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии