12 мая 2026
Израиль

Полиция предупреждает: не переходите по ссылкам в сообщениях от иранской разведки

Полиция
Иран
шпионаж
время публикации: 12 мая 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 10:31
Полиция предупреждает граждан об очередной волне SMS-сообщений с неизвестных номеров, содержащих призывы к контакту с Исламской Республикой Иран. Сообщения содержат тексты с угрозами и предложениями сотрудничества.

По данным полиции, речь идет о сообщениях, способных вызвать панику среди населения, а также о попытках иранских разведывательных структур завербовать граждан Израиля – как внутри страны, так и за рубежом – для содействия разведывательной деятельности и террористической активности против Государства Израиль.

В полиции призывают граждан, получивших подобные сообщения, не переходить по прикрепленным ссылкам, не скачивать файлы на свои устройства, блокировать номер телефона или адрес электронной почты отправителя.

В полиции подчеркнули, что продолжат выявлять и пресекать террористическую и шпионскую деятельность в Израиле и за его пределами, а также привлекать к ответственности всех причастных.

