12 мая 2026
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В России заочно приговорен к восьми годам заключения главред "Дождя" Тихон Дзядко

Судебные решения
Россия
Оппозиция
СМИ
время публикации: 12 мая 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 10:43
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Головинский суд Москвы заочно приговорил главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко к восьми годам лишения свободы за распространение "фейков" о российской армии, сообщила прокуратура российской столицы. Журналист находится вне пределов России.

Согласно заявлению, Дзядко будет отбывать наказание в колонии общего режима, ему также назначен штраф в сумме 250000 рублей. Суд также на четыре года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Он признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

