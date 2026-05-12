CNN: в 2024 году западные военные потопили российское судно с реакторами для корейских подлодок

Расследование, проведенное телеканалом CNN, установило, что на борту судна Ursa Major, принадлежавшего к российскому теневому флоту и затонувшего при подозрительных обстоятельствах в 2024 году, могли находиться реакторы для северокорейских подводных лодок.

Судно потерпело крушение 23 декабря 2024 года. Согласно публикации, речь может идти о редкой и рискованной операции западных военных, призванной предотвратить попадание в КНДР новых ядерных технологий. Отмечается, что судно вышло в море через два месяца после того, как Пхеньян послал войска на войну с Украиной.

CNN рассказывает о военной активности на месте крушения, расположенном в 60 милях от берегов Испании. За минувший год над ним дважды был замечен американский самолет-разведчик, способный распознавать ядерные материалы. Вскоре после затопления туда отправилось российское разведывательное судно, и были зафиксированы еще четыре взрыва.

Испанское правительство провело расследование, результаты которого хранятся в тайне. Под давлением оппозиции оно сообщило лишь, что российский капитан дал показания: Ursa Major перевозило компоненты двух реакторов, подобных тем, что устанавливаются на подлодках.

На следующий день после крушения группа компаний "Оборонлогистика", владелец судна, сообщила, что оно затонуло в результате теракта. По показаниям выживших членов экипажа, 23 декабря 2024 года в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен и ушло под воду.