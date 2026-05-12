12 мая 2026
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Бывшему главе Офиса президента Украины Ермаку сообщено о подозрениях по уголовному делу

Коррупция
Украина
время публикации: 12 мая 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 11:25
Ludovic Marin, Pool Photo via AP

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В сообщении НАБУ говорится о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен (10,5 миллионов долларов США) при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева: "Одному из участников, бывшему руководителю Офиса президента, сообщено о подозрениях".

Ермак возглавлял президентскую администрацию в 2020-2025 годах, считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и одним из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации "Энергоатом".

Советника президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на просьбу прокомментировать выдвинутые против Ермака заявил: "Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки".

