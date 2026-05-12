БАГАЦ рассматривает петиции против назначения Гофмана на должность главы "Мосада"

Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассматривает петиции, поданные против назначения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки "Мосад".

Петиции, поданные Ури Элмакайсом и "Движением за качество власти", рассматривают судьи Дафна Барак-Эрез, Офер Гроскопф и Алекс Штайн.

Истцы утверждают, что назначение должно быть отменено.

Три недели назад Ури Эльмакайс, который, по его версии, в 17-летнем возрасте был задействован подчиненными генерала Романа Гофмана в рамках армейской операции влияния, подал в БАГАЦ петицию против решения комиссии Груниса одобрить назначение Гофмана на пост главы "Мосада".

К петиции присоединилось "Движение за чистоту власти". Заявители попросили суд издать временный запретительный ордер, который заморозит назначение.

Ранее комиссия по назначениям на высшие должности одобрила кандидатуру Романа Гофмана, несмотря на возражения ее председателя, отставного судьи Ашера Груниса. По данным "Кан", Грунис счел, что в поведении Гофмана по делу Эльмакайса были выявлены изъяны с точки зрения "чистоты нравов", и заявил, что назначать его главой "Мосада" не следует. Однако большинство членов комиссии не приняло эту позицию.

После одобрения комиссии премьер-министр Биньямин Нетаниягу подписал указ о назначении Гофмана на пост главы "Мосада". Он должен вступить в должность 2 июня сроком на пять лет.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара представила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) свой ответ на петиции против назначения Романа Гофмана главой "Мосада".

Баарав-Миара призвала суд отменить это назначение, поскольку дело о вербовке армией несовершеннолетнего Ури Эльмакайса бросает тяжелую тень на репутацию кандидата. По ее оценке, в процессе назначения были "существенные изъяны".

Накануне сообщалось, что действующий глава "Мосада" Давид Барнеа направил юридическому советнику правительства свое заключение, согласно которому недопустимо назначать Гофмана на должность. "Это опасно для организации, ее сотрудников и государства", – считает Барнеа. Он также направил юридическому советнику правительства документы, подтверждающие его позицию.

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу сделал резкий выговор Барнеа, заявив, что тот превысил свои полномочия. Премьер-министр возражает против того, чтобы документы представленные Барнеа, были опубликованы в суде.