Еще одна оборонная компания выходит на TASE с оценкой 4,5 млрд шекелей

Израильские оборонные компании второго эшелона продолжают активно выходить на Тель-Авивскую фондовую биржу для привлечения инвестиций с целью расширения деятельности.

Компания "Багира", разрабатывающая и эксплуатирующая тренажеры для подготовки боевых пехотных подразделений, опубликовала проспект эмиссии, раскрыв свою финансовую отчетность за 2025 год.

Согласно отчету, продажи компании в 2025 году составили 270 млн шекелей, чистая прибыль - 99 млн шекелей, портфель заказов - 634 млн шекелей.

За три последних года, с 2023 по 2025, выручка «Багиры» росла темпом 60% в год, чистая прибыль - 122% в год.

В рамках эмиссии компания планирует разместить на бирже 20% акций с ориентировочной оценкой стоимости компании в диапазоне от 3 до 4,5 миллиардов шекелей.

В компании работают 420 сотрудников, производственные мощности расположены в Израиле и Чехии. Генеральный директор - генерал-лейтенант запаса Йоэль Стрик. Компания оценивает объём мирового рынка тренажёров в 15 млрд долларов в 2026 году.

Ее системы развернуты, по собственным данным, в 22 странах, однако 63% выручки приходится на израильский рынок. Компания полагает, что на мировом рынке ей противостоят 5-10 ключевых конкурентов, среди которых такие гиганты, как «Эльбит», Thales, Saab и Rheinmetall.