На севере Израиля проводится масштабная операция против незаконного оружия в арабском секторе

Полиция сообщила о масштабной операции против незаконного оружия в арабском секторе на севере Израиля.

После скрытого расследования, проведенного центральным подразделением Северного округа, сотни полицейских, бойцы МАГАВа, Национальной гвардии и спецподразделений проводят рейды по многочисленным адресам в населенных пунктах Северного округа.

В ходе операции задержаны десятки подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оружием.

Расследование продолжается.