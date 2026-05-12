На севере Израиля проводится масштабная операция против незаконного оружия в арабском секторе
время публикации: 12 мая 2026 г., 05:09 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 05:52
Полиция сообщила о масштабной операции против незаконного оружия в арабском секторе на севере Израиля.
После скрытого расследования, проведенного центральным подразделением Северного округа, сотни полицейских, бойцы МАГАВа, Национальной гвардии и спецподразделений проводят рейды по многочисленным адресам в населенных пунктах Северного округа.
В ходе операции задержаны десятки подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оружием.
Расследование продолжается.