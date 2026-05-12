12 мая 2026
последняя новость: 13:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Политический кризис: "Дегель а-Тора" угрожает распустить Кнессет на следующей неделе

время публикации: 12 мая 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 13:41
В партии "Дегель а-Тора" угрожают начать продвижение роспуска Кнессета уже на следующей неделе.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в ультраортодоксальной партии пришли к убеждению, что нет шансов продвигать закон об упорядочивании статуса учащихся йешив ("закон о призыве"). В связи с этим, депутаты уже обратились к духовным лидерам партии с просьбой инициировать роспуск Кнессета.

Если раввины дадут согласие, закон о роспуске парламента будет представлен Кнессету уже на будущей неделе. "Беза закона о призыве нет смысла продолжать работу Кнессета", – заявил один из депутатов "Дегель а-Тора".

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его приближенные пытались организовать встречу с главой партии "Дегель а-Тора" Моше Гафни, однако тот уклонился от нее. Об этом сообщают ультарортордоксальные СМИ.

Согласно информации, опубликованной на сайте "Бе-хадрей харедим", в вечерние часы состоялась встреча премьер-министра с депутатом Ури Маклебом.

В ходе встречи Нетаниягу сообщил своему собеседнику, что в данный момент нет возможности продвигать "законопроект Бисмута" (закон о призыве), и продвижение законопроекта возможно только после выборов. По словам главы правительства, нет большинства в Кнессете для утверждения законопроекта. Нетаниягу добавил, что "рассмотрение законопроекта должно возобновиться после выборов". После этого информация о встрече была передана членам Совета знатоков Торы.

