Съехал с полосы и перевернулся: задержан водитель грузовика, причастный к смертельному ДТП

Полиция задержала водителя грузовика, 55-летнего жителя Туба-Зангарии, по подозрению в халатном вождении, которое привело к гибели женщины в результате ДТП на шоссе 91.

По результатам предварительного расследования, грузовик ехал с востока на запад, по какой-то причине он сместился на правую обочину, в результате чего грузовик врезался в деревья у дороги. При возвращении на проезжую часть прицеп опрокинулся, столкнулся с легковым автомобилем, за рулем которого находилась женщина. Водительница в результате аварии погибла.

Walla сообщает имя погибшей: Дорит Дрор-Адар, она была доктором арт-терапии и проживала в кибуце Дафна.

Водитель грузовика был задержан для допроса, его лишили водительских прав на 90 дней. Ожидается, что в течение дня его доставят в суд для продления срока содержания под стражей.

Сообщается, что в "послужном списке" подозреваемого водителя грузовика 185 нарушений правил дорожного движения, включая вождение транспорта в период аннулирования водительских прав и вождение в состоянии опьянения.