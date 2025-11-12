2025 год может стать рекордным по числу жертв ДТП в Израиле

В связи с "Неделей безопасности дорожного движения" министерство транспорта опубликовало данные по ДТП, согласно которым с начала 2025 года в результате дорожных аварий погибли 400 человек.

Для сравнения, на сопоставимую дату в 2024-м погибших было 378. То есть число жертв выросло за год примерно на 6%.

В прошлом году в Израиле в ДТП погибли 436 человек. Это был максимум с 2007 года, когда погибли 435 человек. Высока вероятность, что 2025 год станет рекордным по числу жертв дорожных аварий – во всяком случае, за последние 20 лет.

В сообщении минтранса отмечается, что 28% погибших в ДТП в 2025 году – пешеходы, 21% – мотоциклисты, а также люди, ехавшие на электровелосипедах или электросамокатах (с начала года в Израиле погибли 7 человек, ехавших на электровелосипедах, и 7 человек, ехавших на электросамокатах). Обращается внимание на значительный рост ДТП, в результате которых люди, ехавшие на электросамокатах, получали тяжелые травмы – на 27%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число ДТП, в результате которых получали тяжелые травмы люди, ехавшие на электровелосипедах, тоже выросло – на 3% (речь о зарегистрированных полицией инцидентах).

Рост числа жертв ДТП объясняется не только недостаточным вниманием водителей и, возможно, недостаточно строгой системой контроля за безопасностью движения, но и тем, что растет число транспортных средств на дорогах, в том числе средств так называемого "зеленого транспорта".