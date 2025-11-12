x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 08:58
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Около Джиср аз-Зарки арестован мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля с женщиной

время публикации: 12 ноября 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 08:02
Около Джиср аз-Зарки арестован мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля с женщиной
Пресс-служба полиции Израиля

В заброшенном автобусе недалеко от деревни Джиср аз-Зарка полицейские обнаружили и арестовали мужчину примерно 40 лет, подозреваемого в поджоге автомобиля, в результате чего женщина получила тяжелые ожоги.

Вечером 10 ноября в районе Хариша был подожжен легковой автомобиль. Пострадала женщина примерно 45 лет. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

В Харише в результате возгорания автомобиля пострадала женщина, ее состояние тяжелое