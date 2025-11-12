Около Джиср аз-Зарки арестован мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля с женщиной
время публикации: 12 ноября 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 08:02
В заброшенном автобусе недалеко от деревни Джиср аз-Зарка полицейские обнаружили и арестовали мужчину примерно 40 лет, подозреваемого в поджоге автомобиля, в результате чего женщина получила тяжелые ожоги.
Вечером 10 ноября в районе Хариша был подожжен легковой автомобиль. Пострадала женщина примерно 45 лет. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.