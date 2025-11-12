Трамп обратился к Герцогу с письмом о помиловании Нетаниягу: "Это политический процесс"

Президент Израиля Ицхак Герцог получил 12 ноября официальное послание президента США Дональда Трампа, в котором тот просит помиловать премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По утверждению Трампа, дело против Нетаниягу является политическим.

Трамп заявил о достижении исторического мира, путь к которому занял 3000 лет. Он также поблагодарил Герцога и израильский народ в целом за гостеприимство и за возможность выступить в Кнессете. Напомним, что именно в Кнессете Трамп впервые поднял вопрос о помиловании Нетаниягу.

"Великое государство Израиль и потрясающий еврейский народ за последние три года преодолел очень тяжелые времена. Я призываю полностью помиловать Биньямина Нетаниягу, который показал себя настоящим и решительным военным лидером, а теперь ведет Израиль к миру. В этом противостоянии он показал себя настоящим лидером, и сейчас не может отвлекаться на другие проблемы", – пишет Трамп.

Президент подчеркивает: он уважает независимость израильской судебной системы: "Однако дело против Биби, который долгие годы является моим соратником, в том числе в борьбе против Ирана – самого серьезного врага Израиля – это дело является политическим, а его преследование – несправедливым".

Трамп напоминает Герцогу: после инаугурации они договорились добиваться соглашения, которое принесет мир и вернет заложников домой. "Теперь, когда эти цели достигнуты, пришло время объединить Израиль, помиловав Биби и положив конец этой юридической саге", – пишет Трамп.

Комментируя послание, президент Герцог сообщил, что он глубоко ценит Трампа, неколебимого сторонника Израиля, изменившего лицо Ближнего Востока и добившегося возращения заложников: "Но то, кто заинтересован в помиловании, должен подать просьбу в положенном порядке".

Обращение американского лидера прокомментировал и глава оппозиции Яир Лапид. "Напоминание: израильский закон устанавливает, что первым условием для получения помилования является признание вины и выражение раскаяния в содеянном", – передал он.