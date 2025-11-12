В Ришон ле-Ционе рабочий погиб при обрезке деревьев

Около полудня 12 ноября в Ришон ле-Ционе во время работы на улице Хаим Бар-Лев рабочий, мужчина примерно 50-60 лет, упал с большой высоты во время обрезки деревьев и получил тяжелые травмы.

Пострадавший был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

По оценке медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым.