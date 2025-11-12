x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 13:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 13:33
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Ришон ле-Ционе рабочий погиб при обрезке деревьев

время публикации: 12 ноября 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 13:22
В Ришон ле-Ционе тяжело травмирован рабочий
Пресс-служба МАДА

Около полудня 12 ноября в Ришон ле-Ционе во время работы на улице Хаим Бар-Лев рабочий, мужчина примерно 50-60 лет, упал с большой высоты во время обрезки деревьев и получил тяжелые травмы.

Пострадавший был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

По оценке медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook