В Ришон ле-Ционе рабочий погиб при обрезке деревьев
время публикации: 12 ноября 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 13:22
Около полудня 12 ноября в Ришон ле-Ционе во время работы на улице Хаим Бар-Лев рабочий, мужчина примерно 50-60 лет, упал с большой высоты во время обрезки деревьев и получил тяжелые травмы.
Пострадавший был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
По оценке медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым.