Израильские ученые показали, как половые гормоны у женщин управляют циркадными ритмами

Ученые Института Вейцмана установили, что половые гормоны синхронизируют циркадные ритмы клеток. Это важно для многих медицинских приложений и даже для коррекции джетлага.

Сбои циркадных ритмов – внутренних молекулярных часов, которые "тикают" почти в каждой клетке организма, – приводят к нарушениям сна, диабету и онкологическим заболеваниям. До сих пор оставалось неясным, какие именно вещества способны сдвигать эти часы вперед или назад и провоцировать такие сбои.

В новой работе, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые обнаружили, что женские половые гормоны – особенно прогестерон – вместе с гормоном стресса кортизолом оказывают самое сильное влияние на циркадные ритмы.

Ранее было известно, что биологические часы реагируют не только на внешние сигналы (основной из которых – солнечный свет), но и на сигналы, передаваемые через кровь, но было непонятно как же они влияют на клеточный часовой механизм.

Теперь ученые разработали метод, отслеживающий не отдельную клетку, а сразу целый массив, каждая из которых может иметь свое "время суток". Это позволило впервые точно картировать синхронизацию клеточных часов.

"Уровни половых гормонов меняются в течение жизни женщины – во время менструальных циклов, беременности, гормональной терапии, приема контрацептивов и различных заболеваний. Это может привести к нарушениям циркадных ритмов, – объясняет соавтор работы профессор Гад Ашер. – Наши данные показывают, что механизмы, синхронизирующие биологические часы, связаны с воздействием половых гормонов".

Понимание роли половых гормонов в регуляции циркадных ритмов открывает новые подходы к лечению расстройств сна, метаболических нарушений и других состояний, связанных со сбоями биологических часов. Исследователи предполагают, что можно будет разработать эффективные методы коррекции джетлага, улучшить протоколы гормональной терапии и оптимизировать время приема контрацептивов с учетом их влияния на циркадные ритмы. Кроме того, новые данные могут помочь в персонализации лечения нарушений сна у женщин в разные периоды жизни – от менструального цикла до беременности и менопаузы.