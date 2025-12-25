x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
последняя новость: 17:32
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

"Кан": Вадим Куприянов, подозреваемый в сотрудничестве с Ираном, работал в канцелярии начгенштаба

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 25 декабря 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 16:18
"Кан": Вадим Куприянов, подозреваемый в сотрудничестве с Ираном, работал в канцелярии начгенштаба
Пресс-служба полиции Израиля

Новостная редакция "Кан" передает, что Вадим Куприянов, задержанный по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности по заданию иранской разведки, в течение трех лет работал монтером в канцелярии начальника Генерального штаба ЦАХАЛа.

По информации "Кан", в день вступления в должность нынешнего начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира его вызвали в кабинет Замира для починки потекшего кондиционера. Будучи монтером, Куприянов имел доступ на различные секретные объекты базы "Кирия".

Куприянов, гражданин Израиля в возрасте около 40 лет, – житель Ришон ле-Циона. По данным следствия, в рамках контактов с иранскими кураторами Куприянов выполнял фото- и видеосъемку, в том числе вблизи дома бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

Утверждается, что в последние два месяца он снимал объекты в своем городе и в других населенных пунктах и передавал материалы за денежное вознаграждение. В четверг, 25 декабря, по завершении расследования, против подозреваемого был подан обвинительный акт в окружной суд Лода.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
