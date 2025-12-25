Сенсация чемпионата Израиля по теннису. Лина Глушко проиграла 14-летней сопернице
Начались полуфиналы чемпионата Израиля по теннису, который проходит в Иерусалиме.
Сильнейшая теннисистка Израиля Лина Глушко в полуфинале сенсационное проиграла 14-летней Офир Менхардт 5:7, 6:7.
Сейчас Лина занимает 603-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (карьерный рекорд - 201-е место).
В финале Офир Менхардт встретится с Мааян Ларон, которая легко победила Хилу Боадану 6:2, 6:0.
Мужские полуфиналы состоятся сегодня позже.
