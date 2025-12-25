x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 15:47
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация чемпионата Израиля по теннису. Лина Глушко проиграла 14-летней сопернице

Теннис
Сенсации
время публикации: 25 декабря 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 15:18
Сенсация чемпионата Израиля по теннису. Лина Глушко проиграла 14-летней сопернице
AP Photo/Achmad Ibrahim

Начались полуфиналы чемпионата Израиля по теннису, который проходит в Иерусалиме.

Сильнейшая теннисистка Израиля Лина Глушко в полуфинале сенсационное проиграла 14-летней Офир Менхардт 5:7, 6:7.

Сейчас Лина занимает 603-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (карьерный рекорд - 201-е место).

В финале Офир Менхардт встретится с Мааян Ларон, которая легко победила Хилу Боадану 6:2, 6:0.

Мужские полуфиналы состоятся сегодня позже.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 декабря 2025

Определились полуфиналисты и финалисты чемпионата Израиля по теннису
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

Теннис. Сборная Италии в третий раз подряд стала победителем Кубка Дэвиса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 ноября 2025

Теннис на колясках. Израильтянин стал со-победителем турнира. Финал сорвал ливень
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2025

Теннис. Матчи Кубка Дэвиса возвращаются в Израиль