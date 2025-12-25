Утверждена сделка по делу об убийстве Майи Вишняк, убийца признал вину

Окружной суд Тель-Авива утвердил сделку со следствием по делу об убийстве Майи Вишняк, совершенном в мае 2020 года. Амит Альмог признал вину в умышленном убийстве, при этом пункт обвинения о предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах был изменен.

Одновременно из обвинительного заключения исключили пункты о нападении и нанесении ножевых ранений матери подсудимого – в суде были представлены доказательства, что эти действия совершались под влиянием наркотиков.

Стороны не договорились о наказании: прокуратура заявила, что будет просить до 26 лет лишения свободы, а также условный срок и компенсацию семье погибшей.

Семья Майи Вишняк, комментируя решение суда, заявила, что спустя пять с половиной лет после убийства Альмог признал вину, а его попытки добиться оправдания из-за "психических обстоятельств" не увенчались успехом. Родственники убитой надеются, что суд назначит максимальное наказание из возможных.

Майя Вишняк, студентка Бар-Иланского университета, была убита 16 мая 2020 года. Ей было 22 года.

11 июня 2020 года прокуратурой тель-авивского округа было предъявлено обвинение Амиту Альмогу из Рамат-Гана в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (тогда ему был 21 год). Также Амит Альмог был обвинен в нанесении телесных повреждений его матери, это нападение, по оценке прокуратуры, тоже было совершено при отягчающих обстоятельствах.

В тексте обвинительного заключения говорилось, что 16 мая 2020 года Амит Альмог у себя дома, в квартире жилого дома на улице Автальон в Рамат-Гане, в ходе ссоры задушил Майю Вишняк. После этого Альмог сделал с помощью камеры мобильного телефона запись, на которой показал тело убитой им девушки и то, как он поет рядом с ней и разбрасывает над ней банкноты – эту видеозапись он послал своему другу. Согласно обвинению, когда в квартиру вошла 50-летняя мать Амита, он заявил, что убил Майю, напал на мать и нанес ей ранения в область лица и туловища (ранения оказались легкими), после чего сбежал. Но вскоре был задержан недалеко от места проживания.

В ходе следствия Амит Альмог давал путанные показания (в частности, о том, что "слышал голоса") или отказывался общаться со следователями. Следствие предполагало, что обвиняемый также намеревался убить свою мать и сестру.

Амит Альмог ранее не был судим и никогда прежде не задерживался.