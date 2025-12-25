x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
последняя новость: 15:47
25 декабря 2025
Израиль

Суд: дедушки и бабушки имеют право общаться с внуками и отказаться от встреч

Судебные решения
Семья
время публикации: 25 декабря 2025 г., 14:35
AP Photo/Andreea Alexandru

Суд по семейным делам отклонил иск матери, пытавшейся через суд принудить семью отца своей 11-летней дочки поддерживать отношения с ребенком.

Как сообщает "Глобс", в качестве ответчиков в иск были включены члены расширенной семьи отца девочки – родители, сестры и муж одной из сестер.

Суд постановил, что нет никаких законных оснований, обязывающих дядю/тетю поддерживать отношения с ребенком.

Что касается иска против родителей отца ребенка, суд постановил, что право обращаться в суд с просьбой об общении с внуками принадлежит исключительно бабушкам и дедушкам и не является двусторонним – то есть их самих нельзя принудить к этому.

В связи с этим мать была обязана выплатить судебные расходы в размере 500 шекелей в пользу государственной казны, а также по 1500 шекелей каждому из ответчиков.

Израиль
