12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Любовный треугольник: житель центра Израиля повесил мертвого шакала на дверь соперника

Полиция
Расследование
время публикации: 12 ноября 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 14:18
Любовный треугольник: житель центра Израиля повесил мертвого шакала на дверь соперника
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве шакала и подвешивании его туши к двери квартиры жителя округа А-Шарон, которого считал любовником своей партнерши.

Арестованному около 30 лет, он житель центра Израиля.

Следствием было установлено, что, заподозрив свою подругу в неверности, этот мужчина отправил своему предполагаемому сопернику угрожающее SMS, после чего приехал к его дому с мертвым шакалом, оставив своеобразное кровавое "послание".

По итогам расследования прокуратура Центрального округа подала в суд обвинительное заключение.

