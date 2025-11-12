Любовный треугольник: житель центра Израиля повесил мертвого шакала на дверь соперника
время публикации: 12 ноября 2025 г., 14:17 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 14:18
Полиция арестовала подозреваемого в убийстве шакала и подвешивании его туши к двери квартиры жителя округа А-Шарон, которого считал любовником своей партнерши.
Арестованному около 30 лет, он житель центра Израиля.
Следствием было установлено, что, заподозрив свою подругу в неверности, этот мужчина отправил своему предполагаемому сопернику угрожающее SMS, после чего приехал к его дому с мертвым шакалом, оставив своеобразное кровавое "послание".
По итогам расследования прокуратура Центрального округа подала в суд обвинительное заключение.