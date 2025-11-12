Руководитель шахматных кружков подозревается в сексуальных преступлениях против школьниц

Полиция Израиля просит граждан помочь в расследовании: руководитель шахматных кружков в ряде школ из Тверии подозревается в сексуальных преступлениях против школьниц.

Названо имя подозреваемого: 44-летний Рами Пеле, житель Тверии. Опубликована его фотография.

По данным полиции, в рамках расследования получены несколько жалоб от учениц, которые утверждают, что пострадали во время уроков шахмат в школе. 10 ноября подозреваемый был задержан. Сегодня суд продлил его арест до 16 ноября.

По ходатайству полиции суд разрешил обнародовать имя подозреваемого для установления дополнительных потерпевших. При этом запрещено публиковать любые сведения, позволяющие идентифицировать несовершеннолетних, пострадавших от действий подозреваемого.

Всех, кому известны дополнительные эпизоды с участием подозреваемого, просят обратиться в ближайший отдел полиции и подать заявление.