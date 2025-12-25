Отравление, удушье, травмирование: минэкономики предупреждает о куклах "Лабубу"

Отдел стандартизации при министерстве экономики и промышленности опубликовал предупреждение для общественности с упором на родителей и работников образовательных учреждений об опасности использования нескольких моделей игрушек "Лабубу" (LABUBU), которые могут нанести ущерб здоровью и безопасности пользователей.

В результате выборочной проверки, проведенной Институтом стандартов в отношении кукол "Лабубу", было установлено, что приведенные на иллюстрации модели не соответствуют требованиям официального израильского стандарта о безопасности игрушек.

Во всех трех моделях превышено содержание фталатов типов DBP и DEHP до уровня, который может повлиять на здоровье человека. В модели со штрихкодом 6952478331657 обнаружены мелкие детали и длинные петли, представляющие опасность удушья и травмирования для маленьких детей.

Все эти модели распространялись без указания данных импортера и производителя и при отсутствии обязательной маркировки. На всех игрушках, продаваемых в Израиле, должны быть указаны данные импортера, указание рекомендуемого возраста.

Отсутствие маркировки указывает на подозрение, что игрушка не соответствует более строгим требованиям стандартизации. Лицо, у которого имеется продукт, показанный на фотографиях, обязано прекратить его использование. Продажа в магазинах категорически запрещена.

Для разъяснений можно позвонить по телефону 074-7502300, или по электронной почте [email protected].