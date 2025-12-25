x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 19:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 19:04
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Лобовое столкновение палестинского грузовика и израильской машины возле Офры

Мада
ДТП
Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 25 декабря 2025 г., 17:51 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 17:58
Лобовое столкновение палестинского грузовика и израильской машины возле Офры
Пресс-служба МАДА

На шоссе 60 между поселениями Офра и Гиват-Асаф произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: палестинского грузовика и израильского автомобиля. На месте происшествия несколько пострадавших.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть мужчины в возрасте примерно 30 лет, который получил критические травмы в результате аварии. Машины "Красного Полумесяца" эвакуировали двух пострадавших с легкими травмами.

В связи с аварией шоссе 60 перекрыто в обоих направлениях на участке между Гиват-Асафом и Офрой, на месте работают сотрудники полиции Иудеи и Самарии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook