Лобовое столкновение палестинского грузовика и израильской машины возле Офры

На шоссе 60 между поселениями Офра и Гиват-Асаф произошло лобовое столкновение двух транспортных средств: палестинского грузовика и израильского автомобиля. На месте происшествия несколько пострадавших.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" были вынуждены констатировать смерть мужчины в возрасте примерно 30 лет, который получил критические травмы в результате аварии. Машины "Красного Полумесяца" эвакуировали двух пострадавших с легкими травмами.

В связи с аварией шоссе 60 перекрыто в обоих направлениях на участке между Гиват-Асафом и Офрой, на месте работают сотрудники полиции Иудеи и Самарии.