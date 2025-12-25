На юге Ливана ликвидирован боевик оперативного иранского подразделения "Кудс"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа ранее в четверг в районе Ан-Насирия на юге Ливана был ликвидирован Хусейн Махмуд Маршади аль-Джухари – боевик оперативного иранского подразделения "Кудс" (840), занимавшийся в последние несколько лет продвижением террористических планов против Израиля на сирийско-ливанском направлении.

Хусейн Махмуд Маршад аль-Джухари действовал под эгидой иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и был вовлечен в террористическую деятельность против Израиля, направляемую иранским руководством.

Подразделение 840 – оперативное подразделение сил "Кудс" во главе с Асаром Бакри и его заместителем Мухаммедом Резой Ансари – отвечает за иранскую террористическую деятельность в отношении Израиля.

ЦАХАЛ и ШАБАК крайне серьезно относятся к любым попыткам иранского режима и его прокси продвигать террористические планы, и продолжат делать все необходимое для устранения угрозы Израилю.