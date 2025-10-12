Внимание, розыск: пропал 41-летний Шахар Розенблюм из Петах-Тиквы
время публикации: 12 октября 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 13:36
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 41-летнего Шахара Розенблюма, жителя Петах-Тиквы. В последний раз его видели 9 октября по адресу: улица Ховевей Цион, 17, Петах-Тиква.
Приметы: рост 1.90, среднего телосложения, волосы короткие волнистые черные с проседью, носит бороду, глаза карие.
Описание одежды: черный костюм.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 03-9393444.