Министр культуры пообещал лишить финансирования киноиндустрию

Министр культуры Мики Зоар объявил, что будет добиваться отмены Закона о кино, в рамках которого израильской киноиндустрии выделяется около 130 млн шекелей в год.

Министр объяснил свой шаг доминированием в киноиндустрии радикально настроенной группы. "Общество надоело платить за фильмы, которые наносят ущерб солдатам ЦАХАЛа. Я не позволю горстке крайне левых захватить киноиндустрию и сорвать государственную церемонию вручения "Премии израильского кино". Он также заявил, что "общество устало платить" за фильмы, которые "порочат солдат ЦАХАЛа", и пообещал "вернуть искусство народу".

Ранее министерство культуры и спорта объявило о проведении церемонии вручения "Премии израильского кино" – государственного конкурса, который должен стать альтернативой премии Израильской академии кино и телевидения "Офир". Идея премии возникла после победы фильма "Море" Шая Кармели-Полака о палестинском мальчике, которая вызвала резкую критику министра культуры Мики Зоара. Первая церемония награждения должна состояться 30 декабря. По данным министерства культуры, заявки на участие в конкурсе подали десятки израильских фильмов, вышедших за последний год. Однако в номинациях в каждой категории всего три картины. Победители получат премию в размере 100 тысяч шекелей, общий бюджет премий заявлен на уровне 1 млн шекелей. При этом в списках заметно отсутствие ряда успешных фильмов года – их создатели предпочли не подавать заявки.

В категории "Лучший полнометражный игровой фильм" номинированы картины "Души" Мии Хатав, "Дважды пантера" Марко Кармеля и "Горящий человек" Эяля Хальфона. В документальной категории фильмы "Он ждёт его", "Хорошие дни – история Зеэва Реваха" и "Гордый еврейский юноша". Среди актёрских номинаций отмечены, в частности, Ури Гавриэль, Пабло Розенберг, Яаков Зада Даниэль, Хила Саада, Нур Фибак и Ирит Каплан".

С резкой критикой новой премии выступил Союз сценаристов Израиля, заявив, что не будет поддерживать премию и участвовать в ней. В заявлении организации говорится, что церемония имеет "расплывчатые правила участия", и выглядит "попыткой политически повлиять на израильское кино".