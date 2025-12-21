Мэрия Кирьят-Шмоны установила протестную палатку возле Кнессета, требуя от правительства немедленных мер по спасению города, оказавшегося в глубоком социально-экономическом кризисе после длительной эвакуации жителей.

Мэрия призывает отменить НДС, предоставить государственную поддержку местным бизнесам, стимулировать возвращение жителей домой.

По данным мэрии, из 26 тысяч жителей после войны в город вернулись только 18 тысяч. Около половины местных бизнесов так и не возобновили работу.

Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн в интервью радиостанции 103FM заявил, что его город не получает поддержки из-за напряженности в его отношениях с Биньямином Нетаниягу и партией "Ликуд".