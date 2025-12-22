x
Израиль

Прокуратура попросила суд не вызывать пока свидетелей защиты по делу 4000

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 22 декабря 2025 г., 00:06 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 00:06
Прокуратура попросила суд не вызывать пока свидетелей защиты по делу 4000
Miriam Alster/Flash90

В субботу, 20 декабря, прокуратура обратилась в окружной суд Иерусалима с просьбой не вызывать свидетелей защиты по делу 4000 до тех пор, пока премьер-министр не закончит давать показания по делу. В прокуратуре убеждены, что Нетаниягу следит за процессом и в зависимости от того, что говорят свидетели, корректирует свои показания. Прокуратура попросила пока ограничиться вызовом свидетелей по делу 1000.

Издание "Гаарец" пишет, что в прошлом прокуратура обращалась с аналогичной просьбой к суду, но она была отклонена. Тогда прокуратура утверждала, что показания свидетелей используются адвокатом Нетаниягу Амитом Хададом.

Нынешнее ходатайство было подано прокуратурой после того, как защита сообщила, что следующим свидетелем станет следователь Йорам Нааман и на фоне дачи показаний одним из следователей по делу 4000 Роном Соломоном. Соломон рассказывал суду о документе, который он подготовил по поводу ролика "Арабы массово идут на избирательные участки" в день выборов 2015 года. Прокуратура планировала на этой неделе допросить Нетаниягу об этом же ролике.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
