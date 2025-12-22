Предупреждение Замира: ракетные учения Ирана могут быть прикрытием для внезапной атаки на Израиль

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир в субботу, 20 декабря, поговорил с командующим Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и заявил, что начатые иранским "Корпусом стражей исламской революции" ракетные учения могут использоваться как прикрытие для внезапного удара по Израилю. Об этом пишет Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.

По данным Axios, израильский источник оценил вероятность иранской атаки как "ниже 50%", однако подчеркнул, что после событий 7 октября 2023 года израильская сторона не готова рисковать и считать происходящее "только учениями". В то же время американский источник заявил Axios, что у разведки США нет признаков подготовки немедленной атаки со стороны Ирана.

Axios отмечает, что основной риск – эскалация из-за просчета, когда каждая из сторон может решить, что другая готовится к удару, и попытаться действовать на упреждение. В публикации также говорится, что, по оценкам израильской разведки, Иран в настоящее время проявляет признаки возобновления наращивания ракетного потенциала с большей мотивацией, чем в предыдущие месяцы.