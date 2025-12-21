x
21 декабря 2025
Ближний Восток

В Стамбуле пропалестинские активисты атаковали группу евреев

Антисемитизм
Турция
время публикации: 21 декабря 2025 г., 23:17 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 23:17
В Стамбуле пропалестинские активисты атаковали группу евреев
Rogelio V. Solis

В воскресенье, 21 декабря, в Стамбуле пропалестинские активисты атаковали группу евреев, направлявшихся в синагогу на празднование последнего дня Хануки.

Несколько видеозаписей этого инцидента были опубликованы в социальных сетях. На них слышно, как демонстранты кричат: "Наших братьев сейчас убивают в Газе, а вы здесь празднуете Хануку", "Сионисты, убирайтесь из страны!".

Новостная служба N12 сообщила, что, по некоторым сведениям, в результате этого инцидента несколько человек были травмированы. Официального подтверждения этой информации нет.

