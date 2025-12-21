В Стамбуле пропалестинские активисты атаковали группу евреев
В воскресенье, 21 декабря, в Стамбуле пропалестинские активисты атаковали группу евреев, направлявшихся в синагогу на празднование последнего дня Хануки.
Несколько видеозаписей этого инцидента были опубликованы в социальных сетях. На них слышно, как демонстранты кричат: "Наших братьев сейчас убивают в Газе, а вы здесь празднуете Хануку", "Сионисты, убирайтесь из страны!".
Новостная служба N12 сообщила, что, по некоторым сведениям, в результате этого инцидента несколько человек были травмированы. Официального подтверждения этой информации нет.
Seven Jewish citizens were attacked in Istanbul by a large crowd of pro-Palestinian demonstrators while they were on their way to a synagogue to celebrate Hanukkah.
They were targeted simply for being Jewish and for practicing their faith. pic.twitter.com/5uDiIaG5Mr— Türkü Avcı (@turkuinisrael) December 21, 2025