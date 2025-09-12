x
12 сентября 2025
Израиль

Задержаны еще трое подозреваемых в причастности к теракту в гостинице кибуца Цуба

Полиция
Террористы
Теракт
время публикации: 12 сентября 2025 г., 15:38 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 15:41
Задержаны еще трое подозреваемых в причастности к теракту в гостинице кибуца Цуба
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала еще троих подозреваемых в причастности к теракту в гостинице кибуца Цуба.

Один из них – брат террориста.

Ранее полиция опубликовала результаты предварительного расследования теракта в столовой гостиницы кибуца Цуба в Иерусалимских горах.

По данным расследования, нападавший – житель лагеря беженцев Шуафат в окрестностях Иерусалима, работавший в отеле. Он вышел из кухни и нанес ножевые ранения двоим посетителям в столовой. Один из пострадавших получил тяжелые ранения в грудь, второй получил ранения средней степени тяжести.

Менеджер столовой вместе с полицейским, отдыхавшим в отеле, обезвредили нападавшего и задержали его.

Израиль
