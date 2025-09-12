Полиция сообщила подробности о террористе, напавшем на людей в Цубе

Полиция опубликовала результаты предварительного расследования теракта в столовой гостиницы кибуца Цуба в Иерусалимских горах.

По данным расследования, нападавший – житель лагеря беженцев Шуафат в окрестностях Иерусалима, работавший в отеле. Он вышел из кухни и нанес ножевые ранения двоим посетителям в столовой. Один из пострадавших получил тяжелые ранения в грудь, второй получил ранения средней степени тяжести.

Менеджер столовой вместе с полицейским, отдыхавшим в отеле, обезвредили нападавшего и задержали его.

Ранее представитель гостиницы сообщал, что террорист не является сотрудником: это работник, нанятый через компанию по подряду для мытья посуды на кухне. Сегодня был первый день, когда он явился на работу.