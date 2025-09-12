x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 15:55
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция сообщила подробности о террористе, напавшем на людей в Цубе

Полиция
Террористы
время публикации: 12 сентября 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 15:41
Полиция сообщила подробности о террористе, напавшем на людей в Цубе
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция опубликовала результаты предварительного расследования теракта в столовой гостиницы кибуца Цуба в Иерусалимских горах.

По данным расследования, нападавший – житель лагеря беженцев Шуафат в окрестностях Иерусалима, работавший в отеле. Он вышел из кухни и нанес ножевые ранения двоим посетителям в столовой. Один из пострадавших получил тяжелые ранения в грудь, второй получил ранения средней степени тяжести.

Менеджер столовой вместе с полицейским, отдыхавшим в отеле, обезвредили нападавшего и задержали его.

Ранее представитель гостиницы сообщал, что террорист не является сотрудником: это работник, нанятый через компанию по подряду для мытья посуды на кухне. Сегодня был первый день, когда он явился на работу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 сентября 2025

Теракт в гостинице кибуца Цуба: двое раненых, террорист нейтрализован