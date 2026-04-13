Во время войны в рамат-ганском "Сафари" родился детеныш африканского дикого осла

Во время войны "Рычание льва" в зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане у пары диких африканских ослов, самки Бар и самца Джуд, родился жеребенок. Роды произошли немного раньше ожидаемого срока, и сотрудники зоопарка внимательно следят за состоянием детеныша, ведь речь идет об одном из самых редких видов млекопитающих в мире.

У Бар и Джуда это уже третий детеныш, что делает их вклад в сохранение вида особенно значимым. По оценкам, в дикой природе осталось лишь несколько сотен африканских диких ослов. Они обитают на Африканском Роге – в Эфиопии, Эритрее и Сомали, где сталкиваются с охотой, утратой среды обитания и жесткой конкуренцией с сельскохозяйственными животными за источники воды и пищи.

Африканский дикий осел – небольшой уникальный вид, который считается предком домашнего осла. Несмотря на приспособленность к экстремальным условиям пустыни, ему трудно выживать перед лицом угроз, возникающих из-за деятельности человека, таких как вторжение в ареал обитания и охота ради пищи и традиционной медицины. Все это продолжает сокращать популяцию африканских диких ослов в природе.

"Сафари" участвует в в программе разведения Европейской ассоциации зоопарков по сохранению этого особенного и красивого вида. Бар и Джуд уже подарили миру двух детенышей, участвующих в этой программе. Беатрис, родившаяся в 2019 году, сейчас находится в зоопарке в Берлине, где у нее уже есть дочь по имени Джуди – в честь Джуди Атар, сотрудницы "Сафари", сопровождавшей Беатрис в ее новый дом. Самец Броко родился в 2023 году и тоже был переведен в Германию – в зоопарк Ходенхаген.

Цель программы разведения – создать жизнеспособную популяцию с правильным и высоким генетическим разнообразием, которая станет своего рода "страховой программой" для дикой популяции. Пара африканских диких ослов в "Сафари" является важной частью этой программы благодаря ценной и значимой генетике. Самка Бар прибыла в "Сафари" более десяти лет назад из заповедника Хай-Бар Йотвата, а самец Джуд родился в "Сафари" в 2013 году.

Жеребенок находится рядом с матерью в закулисном вольере. Он родился с небольшой проблемой с задними ногами, и лечением этой проблемы занимается ветеринарная команда "Сафари". Сотрудники внимательно следят за жеребенком; он бегает и прыгает, и не похоже, что что-то ему мешает. Команда продолжит внимательно наблюдать за его развитием в надежде вскоре увидеть, как он носится по вольеру африканских диких ослов.

В "Сафари" ищут имя для малыша на букву "Б" – первую букву имени его матери Бар.