13 апреля 2026
|
13 апреля 2026
|
последняя новость: 12:24
13 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Депутат Дистель-Атбариан раскритиковала юридических советников, те ушли с заседания

СМИ
Кнессет
Ликуд
время публикации: 13 апреля 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 12:24
Депутат Дистель-Атбариан раскритиковала юридических советников, те ушли с заседания
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Галит Дистель-Атбариан ("Ликуд") подвергла резкой критике юридических советников комиссий Кнессета.

Инцидент произошел во время заседания специальной комиссии, которая рассматривает законопроект о реформе израильских СМИ. Эту комиссию возглавляет Дистель-Атбариан.

"С того момента, как я отклонила вашу редакцию законопроекта, вы действуете против меня. Вами движет оскорбленное достоинство и эго", - заявила она.

Юридический советник комиссии Пинхас Горет ответил: "Я вижу, что здесь нет необходимости в юридических советниках". После этого трое представителей юридического советника покинули зал заседаний.

Депутат Кнессета Эфрат Райтен ("Демократим") направила резкое письмо юридическому советнику Кнессета с жалобой на Дистель-Атбариан. "Речь идет о грубом и недопустимом поведении главы комиссии", - заявила Райтен.

