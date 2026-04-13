x
13 апреля 2026
Израиль

Вновь тревога у границы с Ливаном: вторжение вражеского БПЛА

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Хизбалла
время публикации: 13 апреля 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 12:32
Ayal Margolin/Flash90

Воздушная тревога прозвучала в 12:11 в поселках Нетуа и Штула у израильско-ливанской границы: зафиксировано вторжение вражеского беспилотника. Вскоре тревога распространилась на соседние населенные пункты.

В 12:18 тревога прозвучала в районе Бецет, Шломи, Рош а-Никры и других населенных пунктов, зафиксировано вторжение БПЛА.

В 12:25 тревога о нарушении воздушного пространства прозвучала в Акко, Шавец Ционе и других населенных пунктах Верхней Галилеи. В 12:28 тревога распространилась на Эйн а-Мифрац и Кфар-Масарик.

В 12:31 "Цева Адом" прозвучала в поселках Авивим, Довев и Ирон: ракетный обстрел из Ливана.

