Завершено окружение Бинт-Джбейля, ликвидированы более 100 боевиков "Хизбаллы"
время публикации: 13 апреля 2026 г., 11:41 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 11:44
Бойцы десантной бригады "Цанханим", "Коммандос" и "Гивати" под командованием 98-й дивизии расширяют наземную операцию по укреплению передней линии обороны на юге Ливана. За последнюю неделю военнослужащие завершили окружение Бинт-Джбейля и начали наступление на позиции "Хизбаллы" в этом городе.
Они ликвидировали более 100 боевиков "Хизбаллы" в ближних боях и ударами с воздуха, уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры и обнаружили в этом районе сотни единиц оружия.