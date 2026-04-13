Завершено окружение Бинт-Джбейля, ликвидированы более 100 боевиков "Хизбаллы"

Бойцы десантной бригады "Цанханим", "Коммандос" и "Гивати" под командованием 98-й дивизии расширяют наземную операцию по укреплению передней линии обороны на юге Ливана. За последнюю неделю военнослужащие завершили окружение Бинт-Джбейля и начали наступление на позиции "Хизбаллы" в этом городе.

Они ликвидировали более 100 боевиков "Хизбаллы" в ближних боях и ударами с воздуха, уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры и обнаружили в этом районе сотни единиц оружия.