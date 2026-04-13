ЦАХАЛ действует в Ливане: ликвидации террористов с помощью беспилотников

Бойцы подразделения "Маглан" обнаружили и ликвидировали троих вооруженных боевиков "Хизбаллы" с использованием современных средств наблюдения. Боевики в ближайшее время планировали вступить в столкновение с израильскими силами и были ликвидированы точечным ударом с воздуха.

В другом случае бойцы подразделения "Эгоз" обнаружили и уничтожили группу боевиков, планировавших атаковать действующих в этом районе израильских солдат с помощью ударных беспилотников. Вскоре после этого был обнаружен еще один боевик, он был ликвидирован с помощью израильского дрона.

Кроме того, бойцы обнаружили пусковую установку, заряженную ракетами и готовую к обстрелам израильских населенных пунктов, и уничтожили ее точечным ударом.