Лапид против коллег по оппозиции: "Сбежали и не боролись"

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид подверг крайне резкой критике своих коллег по оппозиционному блоку.

Радиостанция "Кан Бет" опубликовала цитаты его высказываний по поводу бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, главы партии "Яшар" Гади Айзенкота и главы партии "Демократим" Яира Голана.

В ходе беседы с активистами партии и с главами штабов, Лапид ответил на критику в адрес парламентской оппозиции. "В отличие от Беннета, который сбежал еще до выборов, от Айзенекота, который сбежал в середине каденции и в разгар борьбы против "закона об уклонении от службы", от Голана, который изначально не был депутатом, мы не сбежали, а остались в Кнессете", - заявил Лапид.

"Мы сегодня говорим то, что не говорили долгое время из солидарности с блоком, но надоело, что в ответ на наше молчание, через нас переступают. Вы спрашиваете нас – где оппозиция? Наш ответ – действительно, где оппозиция. Как может быть, что только мы остались и не сбежали?" – сказал Лапид.

"Злятся на тех, кто остался и сражался, а не на тех, кто скрылся и исчез", - добавил глава оппозиции.