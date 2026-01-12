"Феникс" подал иск на Палестинскую администрацию из-за угона автомобилей

Страховая компания "Феникс" подала в окружной суд Иерусалима иск против Палестинской администрации на сумму 550 миллионов шекелей.

По утверждению компании, ПА несет ответственность за ущерб, причиненный в результате угона около 6000 автомобилей в период с 2018 по 2025 год.

В исковом заявлении говорится, что Рамалла нарушает свои обязательства по соглашениям Осло, инкорпорированным в израильское законодательство, в части охраны израильской собственности. Также заявляется, что ПА даже сотрудничает с индустрией автоугонов.

Одновременно с иском компания подала ходатайство о временном аресте средств ПА, находящихся в распоряжении государства Израиль, с целью обеспечить исполнение судебного решения.

Следует отметить, что в суде уже рассматривается такой же иск на сумму 250 миллионов шекелей, поданный компанией "Менора Мивтахим".