Филиалы банка "Дисконт" больше не будут работать в вечерние часы

Банк "Дисконт" объявил об изменении часов приема посетителей в своих 97 филиалах с 10 февраля 2026 года.

В рамках изменения общее количество часов приема в неделю будет увеличено с 28 часов до 32 часов в среднем, однако будет отменен прием посетителей в вечерние часы.

По новому расписанию все филиалы будут в будние дни принимать посетителей с 08:30 до 15:00 без перерыва. Количество филиалов, работающих по пятницам, будет увеличено с 24% до 32%. Однако клиентам, которые в утренние и дневные часы находятся на работе, теперь придется для посещения банка брать выходной, поскольку ни один филиал не будет работать с 16:00 до 18:00.

Кроме того, "Дисконт" откроет три новых отделения в Иерусалиме, Рехасим и Ор-Акиве, которые будут работать в частичном режиме – то есть они будут открыты только в некоторые дни недели и не будут предоставлять все банковские услуги.

Следует отметить, что в последнем опросе, проведенном Банком Израиля, "Дисконт" получил самую низкую оценку за удовлетворенность обслуживанием среди пяти крупных банков.