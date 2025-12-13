Полиция расследует нападение на женщину-водителя и членов ее семьи в Яффо
время публикации: 13 декабря 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 20:16
Полиция расследует нападение на женщину-водителя и членов ее семьи в Яффо.
Согласно имеющемуся подозрению, в ходе спора, который возник между женщиной и несколькими подозреваемыми, они распылили ей в лицо перечный газ и скрылись с места происшествия.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в медицинский центр для получения помощи.
Сотрудники полиции ищут подозреваемых и проводят опрос свидетелей.