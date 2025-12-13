x
Израиль

Нетаниягу: указание ликвидировать Раэда Саада дано в ответ на действия ХАМАСа

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 13 декабря 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 19:31
Нетаниягу: указание ликвидировать Раэда Саада дано в ответ на действия ХАМАСа
Aloni Mor/Flash90

Канцелярия премьер-министра обнародовала совместное заявление Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца. В заявлении говорится: "В ответ на подрыв ХАМАСом взрывного устройства, в результате чего сегодня были ранены наши военнослужащие в жёлтой зоне сектора Газа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац отдали указание ликвидировать террориста Раэда Саада, начальника штаба ХАМАСа по наращиванию сил.

Саад был одним из архитекторов резни 7 октября, а в последнее время занимался восстановлением террористической организации, а также планированием и осуществлением атак против Израиля и восстановлением наступательных возможностей, грубо нарушая режим прекращения огня и обязательства ХАМАСа соблюдать план президента Трампа. Вместо содействия разоружению он занимался перевооружением для совершения терактов. Кто поднимет руку на Израиль и ранит солдат ЦАХАЛа – лишится той руки, будь он в Газе или где бы то ни было. От имени всех граждан Израиля премьер-министр и министр обороны желают нашим раненым бойцам скорейшего выздоровления".

Израиль
