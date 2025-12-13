ЦАХАЛ подтвердил: в Газе уничтожен Раэд Хусейн Саад, один из организаторов 7 октября.

Пресс-служба ЦАХАЛа и пресс-служба ШАБАКа сообщают, что в субботу, 13 декабря, был ликвидирован Раэд Хусейн Саад, глава производственного штаба боевого крыла террористической организации ХАМАС и один из организаторов "черной субботы".

Саад был одним из последних старейших высокопоставленных чиновников, остававшихся в секторе Газы, занимал ряд руководящих должностей и был близок к Маруану Исе, заместителю главы боевого крыла террористической организации ХАМАС.

Саад основал бригаду города Газа, командовал ею и участвовал в создании ВМС ХАМАСа. Был назначен на должность главы оперативного штаба в организации, создал подразделения "Нухба" и участвовал в разработке плана "Иерихонская стена", проекта резни 7 октября.

Также Саад был назначен на должность главы производственного штаба и отвечал за производство всех видов вооружения для ХАМАСа перед резней 7 октября, а затем и за восстановление производственных возможностей террористической организации.

В последние месяцы он был ответствен за нарушения соглашения о прекращении огня со стороны террористической организации ХАМАС. Кроме того, в рамках своей деятельности он руководил производства вооружений в секторе Газы.

Его ликвидация наносит значительный ущерб способности организации к восстановлению потенциала.