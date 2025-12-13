СМИ: Израиль не уведомил США о предстоящей ликвидации Раэда Хуссейна Саада

Согласно сообщениям в израильских СМИ, Израиль вопреки существующей договоренности с США, не поставил в известность Вашингтон о готовящейся ликвидации Раэда Хуссейна Саада, главы производственного штаба боевого крыла ХАМАСа и одного из организаторов "черной субботы".

По информации Ynet, удар по автомобилю, в котором находился террорист, был нанесен в 14:49, США были проинформированы об операции в 15:09.

В совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца говорилось, что операция была проведена в ответ на подрыв ХАМАСом взрывного устройства в секторе Газы, в результате чего были ранены двое военнослужащих.

При этом источник в системе безопасности, который цитирует Ynet, заявил, что ликвидация не была связана с инцидентом, в котором были ранены военнослужащие в Хан-Юнисе, а была проведена, поскольку сложились подходящие условия, так как Саад вышел из туннеля.