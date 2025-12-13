x
время публикации: 13 декабря 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 22:40
ЦАХАЛ в последний момент отменил удар по объекту "Хизбаллы" на юге Ливана
Shaul Shwartz/Flash90

В субботу, 13 декабря, ЦАХАЛ в последний момент отказался от нанесения удара по объекту "Хизбаллы" на юге Ливана, чтобы дать возможность ливанской армии самостоятельно ликвидировать угрозу. Об этом сообщил 12-й канал ИТВ.

По информации сайта Ynet, командование Северным военным округом отменило операцию после того, как Ливан обратился к UNIFIL и странам, выступившим гарантами перемирия, с просьбой остановить Израиль.

12-й телеканал передал, что целью атаки должны были стать несколько зданий в деревне Янух, в которых, по данным израильской разведки хранилось оружие "Хизбаллы". Приказ отменить атаку поступил в штаб Северного округа после того, как ЦАХАЛ предупредил местных жителей о готовящемся ударе.

При этом телеканал "Кан-11" передал, что утром в субботу 13 декабря Израиль через американцев уведомил ливанскую армию о том, что в деревне Янух находится оружейный склад "Хизбаллы". Под давлением США ливанские военные прибыли в деревню, чтобы уничтожить оружие, одновременно с этим в деревню прибыли боевики "Хизбаллы", с которыми завязалась перестрелка.

После столкновения ливанская армия отвела свои силы из деревни. В ответ – ЦАХАЛ объявил о намерении уничтожить склад ударом с воздуха и выпустил предупреждение для местных жителей о необходимости эвакуации. После предупреждения ливанская армия вновь обратилась к посредникам, сообщив, что проведет обыски в указанных зданиях самостоятельно.

Телеканал "Кан-11" передал, что в Израиле предполагают, что источники в ливанской армии предупредили "Хизбаллу" о готовящейся в Янухе операции.

