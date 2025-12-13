x
13 декабря 2025
Спорт

"Еврейский обмен" в НХЛ между "Ванкувером" и "Миннесотой"

время публикации: 13 декабря 2025 г., 16:18
"Еврейский обмен" в НХЛ между "Ванкувером" и "Миннесотой"
AP Photo/David Zalubowski

"Ванкувер Кэнакс" и "Миннесота Уайлд" провели обмен, сообщает официальный сайт НХЛ.

В "Миннесоту" отправился еврейский защитник и бывший капитан "Кэнакс" Куминн Хьюз.

В "Ванкувер" отправились нападающие Марко Росси и Лайам Огрен, еврейский защитник Зеэв Буюм.

Также "Кэнакс" получил пик первого раунда драфта 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что Куинн Хьюз может быть обменян в "Детройт".

Куинн Хьюз был выбран "Ванкувером" по д номером 7 на драфте 2018 года. Он играл за "Кэнакс" 8-й сезон и был капитаном и одной из звезд команды. В следующем сезоне он бы стал неограниченно свободным агентом.

