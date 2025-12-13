Массовая драка в матче молодежного чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 13 декабря 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 17:53
В матче молодежных команд Лиги гимель "Маккаби" (Цоран) - Шимшон Бней Тайбе" произошла массовая драка, сообщает Ynet.
В конце матча драка между игроками переросла в массовую потасовку.
Судья удалил по одному игроку каждой команды.
Несколько игроков получили повреждения.
Одному из игроков "Маккаби" потребовалась медицинская помощь.
В ладелец "Маккаби" Нир бен Нисан сказал, что игроки гостевой команды напали на соперника и "буквально линчевали наших ребят". Он добавил, что несколько родителей подали заявления в полицию.
Ссылки по теме