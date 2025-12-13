x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 17:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 17:59
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Массовая драка в матче молодежного чемпионата Израиля по футболу

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 13 декабря 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 17:53
Массовая драка в матче молодежного чемпионата Израиля по футболу
AP Photo/Bikas Das

В матче молодежных команд Лиги гимель "Маккаби" (Цоран) - Шимшон Бней Тайбе" произошла массовая драка, сообщает Ynet.

В конце матча драка между игроками переросла в массовую потасовку.

Судья удалил по одному игроку каждой команды.

Несколько игроков получили повреждения.

Одному из игроков "Маккаби" потребовалась медицинская помощь.

В ладелец "Маккаби" Нир бен Нисан сказал, что игроки гостевой команды напали на соперника и "буквально линчевали наших ребят". Он добавил, что несколько родителей подали заявления в полицию.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

Футбол. Столичный "Апоэль" победил в Ашдоде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

Визит Лионеля Месси в Индию спровоцировал беспорядки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

Чемпионат Германии. "Лейпциг" неожиданно проиграл в Берлине
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2025

Чемпионат Франции. Неутешительный прогноз статистиков для "Нанта"